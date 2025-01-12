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Форвард ЦСКА Мусаев оценил первую часть сезона РПЛ для армейцев

Форвард ЦСКА Мусаев оценил первую часть сезона РПЛ для армейцев
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Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об итогах первой части сезона Российской Премьер-Лиги для красно-синих. После 18 туров чемпионата России «армейцы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

— Как оцениваете первую часть сезона для ЦСКА и для себя?
— От себя большего хочу. Не сильно доволен собой. Постараюсь во второй части сезона улучшить свою игру и результативность.

— В СМИ проходила информация, что ЦСКА может купить игроков в линию атаки. Как на это реагируете?
— Раз хотят, значит, они нужны, я думаю. К конкуренции отношусь прекрасно. Мы всех ждём, ведь если наша команда будет сильнее, это хорошо.

— В чём специфика работы с Николичем, в отличие от Федотова?
— При Николиче стало больше конкретики. Вперёд сразу играем агрессивно, без перепасов.

— Наверняка слышали про строительство новой базы ЦСКА, которое закончится в 2028 году. Планируете её застать?
— Время покажет. Как буду нужен клубу, так пойдёт, — приводит слова Мусаева «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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