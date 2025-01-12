Мадридский «Атлетико» обыграл «Осасуну» и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Клеман Лангле.

После 19 сыгранных матчей «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 44 очка. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 25 очков.