«Реал» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Испании

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Сегодня, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы играющих команд:

«Реал»: Куртуа, Васкес, Менди, Рюдигер, Беллингем, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Винисиус, Мбаппе, Родриго.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Кунде, Мартинес, Гави, Касадо, Педри, Левандовски, Рафинья, Ямаль.

В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник сине-гранатовых Гави и крайний нападающий Ламин Ямаль.

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0 благодаря голам полузащитника Джуда Беллингема, вингера Родриго Гоэса, а также автоголу защитника «Мальорки» Мартина Вальента.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.