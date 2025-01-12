Радченко: Хлусевичу стоит попробовать проявить себя в средней европейской команде

Бывший футболист «Расинга» и многих других испанских клубов Дмитрий Радченко поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Данииле Хлусевиче и его будущем.

«Почему бы Хлусевичу не попробовать себя в Европе? Это довольно неплохой футболист, у которого есть предложения. Да, вряд ли эти предложения — от грандов испанского, английского и других топовых чемпионатов. Но нужно с чего-то начинать. Хлусевичу стоит попробовать проявить себя в средней европейской команде. Позже его могут заметить более серьёзные клубы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 14 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.