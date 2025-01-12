«Атлетико» Мадрид одержал 14-ю победу подряд во всех турнирах
Поделиться
Сегодня, 12 января, мадридский «Атлетико» обыграл «Осасуну» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «матрасники» одержали 14-ю победу подряд во всех турнирах. Ранее «Атлетико» побеждал «Марбелью» (1:0), «Барселону» (2:1), «Хетафе» (1:0), братиславский «Слован» (3:1), «Севилью» (4:3), «Касереньо» (3:1), «Вальядолид» (5:0), пражскую «Спарту» (6:0), «Алавес» (2:1), «Мальорку» (1:0), «ПСЖ» (1:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «УЕ Вик» (2:0).
Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Альварес – 55'
Единственный гол в матче на 55-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Клеман Лангле.
После 19 сыгранных матчей «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 44 очка.
Комментарии
- 12 января 2025
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59