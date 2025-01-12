«Атлетико» Мадрид одержал 14-ю победу подряд во всех турнирах

Сегодня, 12 января, мадридский «Атлетико» обыграл «Осасуну» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «матрасники» одержали 14-ю победу подряд во всех турнирах. Ранее «Атлетико» побеждал «Марбелью» (1:0), «Барселону» (2:1), «Хетафе» (1:0), братиславский «Слован» (3:1), «Севилью» (4:3), «Касереньо» (3:1), «Вальядолид» (5:0), пражскую «Спарту» (6:0), «Алавес» (2:1), «Мальорку» (1:0), «ПСЖ» (1:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «УЕ Вик» (2:0).

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Клеман Лангле.

После 19 сыгранных матчей «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 44 очка.