Александр Мостовой: не сказал бы, что Абаскаль — худший специалист в истории «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль худшим в истории клуба.

«Ну я бы не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовёшь», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль был назначен тренером «Спартака» летом 2022 года и занимал эту должность до апреля 2024-го. За время его работы команда из Москвы провела 74 матча во всех соревнованиях, в которых одержала 36 побед, 15 раз завершила встречи вничью и 23 раза потерпела поражения. После «Спартака» испанский специалист работал в «Гранаде», откуда был уволен спустя три месяца после назначения в июле 2024 года.