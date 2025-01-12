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Радченко: бразильцы хотели подписать Ананьева, в ЦСКА он может достичь больших успехов

Радченко: бразильцы хотели подписать Ананьева, в ЦСКА он может достичь больших успехов
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Бывший ассистент тренера академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе молодого полузащитника Ивана Ананьева в ЦСКА.

«Ананьев всегда был талантливым футболистом. Он прошёл все ступени академии «Зенита» и хорошо проявил себя на первом турнире в Бразилии. Я это видел своими глазами. Многие бразильские клубы, такие как «Сан-Паулу», хотели видеть Ананьева в своих составах. Ананьев проявил себя в играх с «Палмейрасом» и «Сантосом», и бразильские селекционеры его заметили. От них были комментарии, что Ананьев — приличный игрок. Он некоторое время провёл там на тренировках, но переход не состоялся, потому что он не был совершеннолетним. Поэтому не вызывает удивления, что у Ананьева были другие варианты для продолжения карьеры.

ЦСКА приобрёл хорошего футболиста, который может вести игру в середине поля. Он ответственный парень, который всегда был капитаном команды в юношеском возрасте. Но посмотрим, как он будет прогрессировать. Всё зависит от него, но у него есть потенциал достичь больших успехов. Будем на это надеяться. Что касается «Зенита», все прекрасно понимают, что Ананьеву сложно конкурировать с Венделом, Клаудиньо и Барриосом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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