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Результаты матчей Ла Лиги 12 января

Результаты матчей Ла Лиги 12 января
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Сегодня, 12 января, прошли матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 12 января:

«Лас-Пальмас» — «Хетафе» — 1:2;
«Атлетико» Мадрид — «Осасуна» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», набравший 44 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 43 очка. Третье место с 38 очками занимает каталонская «Барселона». В зоне вылета располагаются «Валенсия» (13), «Вальядолид» (15) и «Эспаньол» (16).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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