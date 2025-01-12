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«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве, но смог обыграть «Арсенал» в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве, но смог обыграть «Арсенал» в серии пенальти
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:3.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Диогу Дало. На 63-й минуте Габриэл Магальянс сравнял счёт. На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор не реализовал 11-метровый. В послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать Кай Хаверц.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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