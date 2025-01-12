Дмитрий Радченко: Угальде играет важную роль в проекте Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист «Расинга» и многих других испанских клубов Дмитрий Радченко высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде.

«Думаю, правильное решение, что «Спартак» хочет предложить Угальде улучшенный контракт. Парень раскрылся и забивает. Если «Спартак» будет так же играть в этом сезоне, то будет бороться за золотые медали. Если всё получится, тогда Угальде продолжит играть важную роль в проекте Станковича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.