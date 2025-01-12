«Штутгарт» с минимальным счётом обыграл «Аугсбург» в матче 16-го тура Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аугсбург» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Нидербюль, Германия). «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 66-й минуте забил нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав — 1:0.

После 16 сыгранных матчей «Аугсбург» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков. «Штутгарт» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 39 очков.