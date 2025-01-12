Радченко: трансфер Жозе в «Спартак» — из серии «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о бразильском нападающем красно-белых Виллиане Жозе.

«Странно, что Виллиан Жозе покинет «Спартак» спустя полгода после перехода. Но такое случается. Есть поговорка: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Переход Жозе — из этой серии, поэтому его трансфер можно назвать неудачным: «Спартак» просто не угадал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.