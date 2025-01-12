Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: трансфер Жозе в «Спартак» — из серии «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»

Радченко: трансфер Жозе в «Спартак» — из серии «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о бразильском нападающем красно-белых Виллиане Жозе.

«Странно, что Виллиан Жозе покинет «Спартак» спустя полгода после перехода. Но такое случается. Есть поговорка: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Переход Жозе — из этой серии, поэтому его трансфер можно назвать неудачным: «Спартак» просто не угадал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Александр Мостовой: не сказал бы, что Абаскаль — худший специалист в истории «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android