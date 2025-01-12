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Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв сравнил «Спартак» Романцева с нынешним «Зенитом»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв сравнил «Спартак» Романцева с нынешним «Зенитом»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв сравнил московский «Спартак» времён главного тренера Олега Романцева и нынешний санкт-петербургский «Зенит».

— Многие сравнивают тот «Спартак» и нынешний «Зенит». Для вас это клубы одного порядка?
— Сложно сказать, потому что я могу сравнивать только трофеи. В силу возраста не так следил за «Спартаком» времён Романцева. А у «Зенита» я смотрю каждый матч в РПЛ. Клуб сейчас доминирует. Но я надеюсь, что в нынешнем чемпионате мой родной «Краснодар» выиграет золотые медали, — приводит слова Жигулёва Евро-Футбол.Ру.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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