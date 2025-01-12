Юрий Сёмин высказался о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении испанского специалиста Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака», а также о работе предыдущих руководителей красно-белых.

«В «Спартаке» работали много иностранцев, некоторые из них — неплохо. Но у меня есть вопрос ко всем бывшим спортивным директорам клуба. Вы что, не видели, как [Абдукодир] Хусанов играет в Беларуси? Наверное, даже не обратили внимания. Это говорит в том числе об уровне бывших спортивных руководителей «Спартака». Уж «Спартак» со своими финансовыми возможностями мог купить этого игрока пару лет назад за $ 100 тыс. Для «Спартака» это не проблемные деньги», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Кахигао 3 января. Он сменил на этом посту португальца Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» сделал предложение французскому «Лансу» в размере € 50 млн, включая бонусы, по переходу защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года. Отметим, что «Ланс» ранее приобрёл Хусанова за € 100 тыс. из белорусского клуба «Энергетик-БГУ».