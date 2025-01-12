Сегодня, 12 января, в третьем раунде Кубка Англии были сыграны семь встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Кубка Англии 12 января:

«Халл Сити» — «Донкастер Роверс» — 1:1 (4:5 пен.);

«Тамуорт» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:3;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бромли» — 3:1;

«Ипсвич Таун» — «Бристоль Роверс» — 3:0;

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (3:5 пен.);

«Кристал Пэлас» — «Стокпорт Каунти» — 1:0;

«Саутгемптон» — «Суонси Сити» — 3:0.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.