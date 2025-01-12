«Болонья» и «Рома» поделили очки в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На 58-й минуте нападающий «Ромы» Алексис Салемакерс открыл счёт. Ответный мяч «Болоньи» спустя три минуты забил форвард Тейс Даллинга. На 65-й минуте полузащитник Льюис Фергюсон вывел хозяев вперёд. Сравнял счёт на 90+8-й минуте Артём Довбик — 2:2.

После 20 сыгранных матчей «Болонья» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 29 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.