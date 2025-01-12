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«Болонья» и «Рома» поделили очки в матче 20-го тура Серии А

«Болонья» и «Рома» поделили очки в матче 20-го тура Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 20-й тур
12 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
0:1 Салемакерс – 58'     1:1 Даллинга – 61'     2:1 Фергюсон – 65'     2:2 Довбик – 90+8'    

На 58-й минуте нападающий «Ромы» Алексис Салемакерс открыл счёт. Ответный мяч «Болоньи» спустя три минуты забил форвард Тейс Даллинга. На 65-й минуте полузащитник Льюис Фергюсон вывел хозяев вперёд. Сравнял счёт на 90+8-й минуте Артём Довбик — 2:2.

После 20 сыгранных матчей «Болонья» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 29 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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