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Сегодня, 12 января, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.

Итоги жеребьёвки четвёртого раунда Кубка Англии:

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»;

«Лидс Юнайтед» — «Миллуолл» или «Дагенхэм»;

«Брайтон» — «Челси»;

«Престон» или «Чарльтон» — «Уиком»;

«Эксетер» — «Ноттингем Форест»;

«Ковентри Сити» — «Ипсвич Таун»;

«Блэкберн Роверс» — Вулверхэмптон»;

«Мэнсфилд Таун» или «Уиган» — «Фулхэм»;

«Бирмингем» — «Ньюкасл Юнайтед»;

«Плимут» — «Ливерпуль»;

«Эвертон» — «Борнмут»;

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Саутгемптон» — «Бёрнли»;

«Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» — «Манчестер Сити»;

«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас»;

«Сток Сити» — «Кардифф Сити».

Матчи 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 пройдут 8-9 февраля.