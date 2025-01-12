Сегодня, 12 января, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.
Итоги жеребьёвки четвёртого раунда Кубка Англии:
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»;
«Лидс Юнайтед» — «Миллуолл» или «Дагенхэм»;
«Брайтон» — «Челси»;
«Престон» или «Чарльтон» — «Уиком»;
«Эксетер» — «Ноттингем Форест»;
«Ковентри Сити» — «Ипсвич Таун»;
«Блэкберн Роверс» — Вулверхэмптон»;
«Мэнсфилд Таун» или «Уиган» — «Фулхэм»;
«Бирмингем» — «Ньюкасл Юнайтед»;
«Плимут» — «Ливерпуль»;
«Эвертон» — «Борнмут»;
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Саутгемптон» — «Бёрнли»;
«Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» — «Манчестер Сити»;
«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас»;
«Сток Сити» — «Кардифф Сити».
Матчи 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 пройдут 8-9 февраля.