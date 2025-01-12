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Дасаев предположил, почему Антон Шунин всё ещё находится без клуба

Дасаев предположил, почему Антон Шунин всё ещё находится без клуба
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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался о 37-летнем экс-вратаре московского «Динамо» Антоне Шунине, находящегося в статусе свободного агента с лета 2024 года.

— Почему Шунин до сих пор находится без команды?
— Трудно сказать, почему он сейчас не играет. Может, из-за возраста. Может, снизил требования к себе, — приводит слова Дасаева Metaratings.

Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 300 тыс.

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