«Комо» объявил о переходе полузащитника из «Лиона»

Итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, объявил о приобретении 24-летнего полузащитника Максанса Какере из французского «Лиона». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Я очень, очень рад присоединиться к этому клубу, у которого есть отличный проект. Чувствую, что у нас есть всё необходимое, чтобы двигаться вперёд и добиваться прогресса. Поэтому действительно рад быть здесь, в этом прекрасном городе. Это первый раз, когда я покидаю свой старый клуб, «Лион», так что для меня это большой шаг. Это что-то новое, но я готов к этому. Я взволнован и не могу дождаться начала этого нового приключения.

У меня была возможность поговорить с тренером Фабрегасом. Он сразу убедил меня и очень хорошо объяснил проект. Знание его невероятной карьеры полузащитника также сыграло большую роль в моём решении. Прежде всего, спасибо болельщикам за вашу поддержку. Я видел, как многие из вас были рады моему приезду, и действительно ценю это. Не могу дождаться встречи со всеми вами и совместной работы, чтобы выиграть много матчей для клуба», — приводит слова Какере пресс-служба клуба на официальном сайте.