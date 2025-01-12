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Голкипер «Пари НН» Медведев высказался о 34 пропущенных мячах в первой части сезона

Голкипер «Пари НН» Медведев высказался о 34 пропущенных мячах в первой части сезона
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Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился мнением о первой части сезона в Российской Премьер-Лиге, в которой он пропустил 34 мяча за 18 матчей.

— «Пари НН» пропустил 34 мяча за 18 матчей. Это самый худший показатель в вашей карьере?
— Хуже у меня не было, но мы отталкиваемся от того, что есть. Многовато, конечно. С другой стороны, мы можем пропускать хоть по пять мячей в каждом матче, лишь бы шесть забивали в чужие ворота. В любом случае нам надо набирать очки. Мне не важно, сколько мы пропустим, — приводит слова Медведева «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Никита Медведев провёл за «Пари Нижний Новгород» 18 матчей, в пяти из которых не пропустил ни одного мяча.

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