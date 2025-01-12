Килиан Мбаппе впервые забил «Барселоне» в форме мадридского «Реала»
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые отличился в матче с каталонской «Барселоной» после перехода в мадридский клуб. В эти минуты проходит финал Суперкубка Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных».
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39'
На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор.
Отметим, что Мбаппе только второй раз встречается с сине-гранатовыми. В прошлом «эль класико» в рамках Ла Лиги он не сумел отметиться результативными действиями.
Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.
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