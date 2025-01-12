Килиан Мбаппе впервые забил «Барселоне» в форме мадридского «Реала»

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые отличился в матче с каталонской «Барселоной» после перехода в мадридский клуб. В эти минуты проходит финал Суперкубка Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных».

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор.

Отметим, что Мбаппе только второй раз встречается с сине-гранатовыми. В прошлом «эль класико» в рамках Ла Лиги он не сумел отметиться результативными действиями.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.