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Килиан Мбаппе впервые забил «Барселоне» в форме мадридского «Реала»

Килиан Мбаппе впервые забил «Барселоне» в форме мадридского «Реала»
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые отличился в матче с каталонской «Барселоной» после перехода в мадридский клуб. В эти минуты проходит финал Суперкубка Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных».

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'    

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор.

Отметим, что Мбаппе только второй раз встречается с сине-гранатовыми. В прошлом «эль класико» в рамках Ла Лиги он не сумел отметиться результативными действиями.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.

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