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Тренер «Милана» Консейсау: первый тайм с «Кальяри» был худшим за 13 лет моей карьеры

Тренер «Милана» Консейсау: первый тайм с «Кальяри» был худшим за 13 лет моей карьеры
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (1:1).

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Мората – 51'     1:1 Цортеа – 55'    

«Я ожидал гораздо, гораздо большего в каждой зоне. Если учесть качество состава, который был в моём распоряжении, первая половина была, пожалуй, худшей за 13 лет моей тренерской работы, если честно. Нам не хватало бодрости, темп был слишком медленным, «Кальяри» заставил всю команду в последней трети защищать свои ворота, это их стратегия, но мы должны были сделать то, что подготовили, и найти эти пространства. Мы были недостаточно умны, чтобы сделать это.

Второй тайм был лучше, мы нанесли 25 ударов по воротам, «Кальяри» начал затягивать время, я понимаю, что такова стратегия в Италии, это не проблема, но судья должен добавить больше пяти минут. Это не оправдание, как и усталость от Суперкубка, мы должны были сделать больше, но это всё равно факторы, которые я не могу игнорировать», — приводит слова Консейсау Football Italia.

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