«Реал» Мадрид — «Барселона»: Ямаль сравнял счёт на 22-й минуте

В эти минуты проходит финал Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Игра идёт на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.
На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского.
Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.
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