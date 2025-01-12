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Тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание Максанса Какере

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание Максанса Какере
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Главный тренер итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал приобретении 24-летнего полузащитника Максанса Какере из французского «Лиона».

«Максанс — универсальный игрок, способный задавать темп игры. Это, с учётом его опыта на самых высоких уровнях европейского футбола, поможет укрепить костяк нашей команды. Я знаю его и следил за его карьерой некоторое время, и мы очень рады, что он присоединился к нам», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба на официальном сайте.

О переходе полузащитника было объявлено сегодня, 12 января. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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