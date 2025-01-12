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Роберт Левандовски забил «Реалу» в третьем матче Суперкубка Испании подряд

Роберт Левандовски забил «Реалу» в третьем матче Суперкубка Испании подряд
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Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски забил в ворота мадридского «Реала» в третьем матче Суперкубка Испании подряд. В эти минуты проходит финал турнира. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «сине-гранатовых».

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 57'

На 36-й минуте матча нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил второй мяч своей команды, реализовав 11-метровый удар.

До этой игры Левандовски забивал в ворота мадридского «Реала» в рамках Суперкубка Испании в финале 14 января 2024 года (1:4) и 15 января 2023 (3:1).

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.

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