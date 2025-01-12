Константин Генич высказался об игре «Барселоны» в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре каталонской «Барселоны» в первом тайме финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». На момент написания новости в матче перерыв, счёт 4:1 в пользу сине-гранатовых.

«Барса» прекрасно вышивает!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что команды играют на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.