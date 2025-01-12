Константин Генич высказался об игре «Барселоны» в финале Суперкубка Испании с «Реалом»
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Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре каталонской «Барселоны» в первом тайме финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». На момент написания новости в матче перерыв, счёт 4:1 в пользу сине-гранатовых.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 57'
«Барса» прекрасно вышивает!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, что команды играют на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).
Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.
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