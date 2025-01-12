«Реал» и «Барселона» забили больше трёх мячей в четвёртом «класико» подряд в Суперкубке

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» забили больше трёх мячей в четвёртом «эль класико» подряд в рамках Суперкубка Испании. В эти минуты проходит финал турнира. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «сине-гранатовых».

Больше трёх мячей в очной встрече мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» забивали в финале турнира 14 января 2024 года (победа «Реала» со счётом 4:1), 15 января 2023-го (победа «Барселоны» со счётом 3:1) и в полуфинале 12 января 2022-го, который закончился победой мадридского клуба (3:2) и выходом в финал.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании.