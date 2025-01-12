«Реал» и «Барселона» забили больше трёх мячей в четвёртом «класико» подряд в Суперкубке
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Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» забили больше трёх мячей в четвёртом «эль класико» подряд в рамках Суперкубка Испании. В эти минуты проходит финал турнира. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «сине-гранатовых».
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 57'
Больше трёх мячей в очной встрече мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» забивали в финале турнира 14 января 2024 года (победа «Реала» со счётом 4:1), 15 января 2023-го (победа «Барселоны» со счётом 3:1) и в полуфинале 12 января 2022-го, который закончился победой мадридского клуба (3:2) и выходом в финал.
Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании.
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