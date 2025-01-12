«Флик знает какой-то секрет?» Генич — о четырёх голах «Барсы» за тайм «эль класико»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался про первый тайм финала Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». На момент написания новости счёт в матче 4:1 в пользу сине-гранатовых.

«Четыре мяча за тайм в Мадриде, сейчас также четыре. Флик знает какой-то секрет, что ли? Жаль, что «Реал» уехал из Саудовской Аравии сразу после полуфинала», — написал Генич в телеграм-канале.

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного — 4:1.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.