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Сигурдссон: «Зенит» и «Спартак» — главные конкуренты «Краснодара» в борьбе за чемпионство

Сигурдссон: «Зенит» и «Спартак» — главные конкуренты «Краснодара» в борьбе за чемпионство
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Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон назвал главных конкурентов «быков» за победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Моя первая мысль — это «Зенит». Петербургская команда много лет подряд становится чемпионом, игроки сине-бело-голубых имеют большой опыт. Но красно-белые выиграли пять матчей подряд до зимнего перерыва, так что, вероятно, они весной будут уверены в своих силах. Не стоит забывать и о «Динамо» с «Локомотивом», которые тоже не сильно отстают от тройки лидеров и тоже имеют шансы завоевать золотые медали. Но, скорее всего, именно «Зенит» и «Спартак» — главные конкуренты «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов». На втором месте в чемпионате располагается «Зенит». Санкт-Петербургский клуб также имеет в своём активе 39 очков. На третьем месте находится московский «Спартак». Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков.

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