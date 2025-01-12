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«Реал» Мадрид — «Барселона»: Щенсны получил красную карточку на 57-й минуте

«Реал» Мадрид — «Барселона»: Щенсны получил красную карточку на 57-й минуте
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В эти минуты проходит финал Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Игра идёт на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:5.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 57'

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны.

Мадридский «Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.

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