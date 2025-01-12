Аморим ответил на вопрос, сыграет ли ещё Рашфорд за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, сыграет ли ещё за клуб нападающий Маркус Рашфорд. Ранее в СМИ появились слухи, что форвард покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Будет ли Маркус Рашфорд снова выступать за «Юнайтед»? Не знаю. Посмотрим. Он игрок «Манчестер Юнайтед». Он любит этот клуб, но я должен сделать выбор. Это то, что есть», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В этом сезоне Маркус Рашфорд отметился семью голами и тремя результативными передачами в 23 матчах за клуб. Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет расстаться с английским нападающим в самое ближайшее время, однако для потенциальных покупателей является проблемой большая зарплата Рашфорда.