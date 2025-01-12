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Главный тренер «Арсенала» высказался о поражении команды в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» высказался о поражении команды в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1(3:5)).

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

«Мы [забили] один раз. Если учесть количество ситуаций, моментов, пенальти, которые у нас были, нужно было забивать больше, но мы этого не сделали. Возвращаемся домой очень расстроенными, но я не могу не гордиться своими игроками», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.

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