Главный тренер «Арсенала» высказался о поражении команды в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1(3:5)).

«Мы [забили] один раз. Если учесть количество ситуаций, моментов, пенальти, которые у нас были, нужно было забивать больше, но мы этого не сделали. Возвращаемся домой очень расстроенными, но я не могу не гордиться своими игроками», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.