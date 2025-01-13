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«Барселона» в шестой раз обыграла «Реал» в Суперкубке Испании

«Барселона» в шестой раз обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
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В воскресенье, 12 января, состоялся финал Суперкубка Испании, в котором каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» (5:2). Таким образом, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (12).

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