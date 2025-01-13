«Барселона» в шестой раз обыграла «Реал» в Суперкубке Испании

В воскресенье, 12 января, состоялся финал Суперкубка Испании, в котором каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» (5:2). Таким образом, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.
На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.
«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (12).
- 13 января 2025
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:36
-
00:16
-
00:06
-
00:06
-
00:05
- 12 января 2025
-
23:45
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
22:58
-
22:56
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:40
-
21:31
-
21:29
-
21:26