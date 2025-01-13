Карло Анчелотти в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне»
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Итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий мадридский «Реал», в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне». Также в активе Анчелотти 10 побед над каталонцами и три ничьих.
Отметим, что столько же раз итальянец проиграл «Интеру» и «Ювентусу». Ни одному другому клубу в карьере Анчелотти не уступал чаще.
В воскресенье, 12 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
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