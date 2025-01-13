Карло Анчелотти в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне»

Итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий мадридский «Реал», в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне». Также в активе Анчелотти 10 побед над каталонцами и три ничьих.

Отметим, что столько же раз итальянец проиграл «Интеру» и «Ювентусу». Ни одному другому клубу в карьере Анчелотти не уступал чаще.

В воскресенье, 12 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.