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ПСЖ — Сент-Этьен, результат матча 17-го тура Лиги 1, счёт 2:1, 12 января 2025 года

«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Сент-Этьен» в матче 17-го тура Лиги 1
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Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом (Франция). «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
12 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Дембеле – 13'     2:0 Дембеле – 23'     2:1 Давиташвили – 64'    

На 13-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт. На 23-й минуте Дембеле оформил дубль во встрече, реализовав 11-метровый удар. Один мяч гостей на 64-й минуте отыграл форвард Зурико Давиташвили. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.

После 17 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 16 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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