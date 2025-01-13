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«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Сент-Этьен» в матче 17-го тура Лиги 1

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом (Франция). «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт. На 23-й минуте Дембеле оформил дубль во встрече, реализовав 11-метровый удар. Один мяч гостей на 64-й минуте отыграл форвард Зурико Давиташвили. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.

После 17 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 16 очков.