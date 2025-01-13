Вратарь «МЮ» Байындыр прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче Кубка Англии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Вратарь «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.

«Если ты не играешь, то это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту, каждую секунду. Если ты футболист «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов всегда. Я работаю каждый день. Я терпелив. Я просто хочу помочь этой великой команде», — приводит слова Байындыра пресс-служба клуба на официальном сайте.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.