Вратарь «МЮ» Байындыр прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче Кубка Англии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Вратарь «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.
«Если ты не играешь, то это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту, каждую секунду. Если ты футболист «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов всегда. Я работаю каждый день. Я терпелив. Я просто хочу помочь этой великой команде», — приводит слова Байындыра пресс-служба клуба на официальном сайте.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.
- 13 января 2025
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:36
-
00:16
-
00:06
-
00:06
-
00:05
- 12 января 2025
-
23:45
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
22:58
-
22:56
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:40
-
21:31
-
21:29
-
21:26