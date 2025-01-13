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«Наполи» обыграл «Верону» и увеличил отрыв от второго места в таблице Серии А

«Наполи» обыграл «Верону» и увеличил отрыв от второго места в таблице Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). «Наполи» обыграл «Верону» со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 20-й тур
12 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Монтипо – 5'     2:0 Замбо Ангисса – 61'    

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, мяч в свои ворота забил вратарь «Вероны» Лоренцо Монтипо. На 61-й минуте Андре Замбо Ангисса удвоил преимущество хозяев поля.

«Наполи» набрал 47 очков в 20 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» занимает 17-е место, набрав 19 очков за аналогичное количество встреч.

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