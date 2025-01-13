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Президент «Интера» отреагировал на слухи об уходе Давиде Фраттези

Президент «Интера» отреагировал на слухи об уходе Давиде Фраттези
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Давиде Фраттези. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Ромы» и «Тоттенхэма».

«Просил ли Фраттези отпустить его? Абсолютно нет, он очень хороший человек и не просил о трансфере. На рынке запросы могут поступать в одночасье: если игрок выражает желание сменить обстановку, мы его удовлетворяем. На сегодняшний день нет никаких конкретных элементов для ухода Фраттези.

Наши действия в трансферное окно? Революции не будет, может быть, небольшие изменения. Необходимо проводить мониторинг и использовать возможности, но эта деятельность — обычное дело», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Фраттези — воспитанник «Лацио», играл за молодёжную команду «Ромы». В текущем сезоне он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 23 матчах во всех турнирах за «Интер». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн.

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