Анчелотти высказался о разгромном поражении «Реала» от «Барселоны» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

«Это была плохая ночь, мы расстроены, как и все наши болельщики. Это разочарование, не будем этого скрывать, но таков футбол: иногда ты можешь выиграть, а иногда нужно учиться на поражении. Нам нужно смотреть вперед, другого пути нет. Просто нужно двигаться дальше», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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