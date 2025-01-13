Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

«Очень рад выиграть первый трофей с «Барселоной». Мы здорово поработали. Хочу сказать, что я горд. Мы действительно играем как большая команда. Мы не оглядываемся назад, живём настоящим моментом, и это было захватывающе. У нас потрясающая команда. Мы всегда остаёмся сплочёнными, защищаемся и атакуем все вместе – это самое главное», — приводит слова Флика Barca Universal.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: