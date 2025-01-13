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Модрич – о разгромном поражении «Реала» от «Барселоны»: не ожидали провести такой матч

Модрич – о разгромном поражении «Реала» от «Барселоны»: не ожидали провести такой матч
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о разгромном поражении команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Неприятно, когда твой главный соперник забивает тебе девять голов за два матча. «Я думаю, что мы отреагируем, я в этом уверен. Мы не ожидали провести такой матч, и нам жаль перед болельщиками и перед самими собой. Сейчас важно оставаться единым целым и продолжать работать. Уверен, что мы еще принесем много радости в течение сезона, впереди ещё много матчей. Если уж проигрывать финал… то лучше этот. Это футбол, и в футболе есть победы и поражения. На этот раз мы проиграли. Никогда не бывает приятно проигрывать, но если уж выбирать поражение, то пусть это будет в Суперкубке. Нужно поздравить «Барселону», потому что они были сильнее, и на этом всё», — приводит слова Модрича Marca.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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