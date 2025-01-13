Модрич – о разгромном поражении «Реала» от «Барселоны»: не ожидали провести такой матч

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о разгромном поражении команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

«Неприятно, когда твой главный соперник забивает тебе девять голов за два матча. «Я думаю, что мы отреагируем, я в этом уверен. Мы не ожидали провести такой матч, и нам жаль перед болельщиками и перед самими собой. Сейчас важно оставаться единым целым и продолжать работать. Уверен, что мы еще принесем много радости в течение сезона, впереди ещё много матчей. Если уж проигрывать финал… то лучше этот. Это футбол, и в футболе есть победы и поражения. На этот раз мы проиграли. Никогда не бывает приятно проигрывать, но если уж выбирать поражение, то пусть это будет в Суперкубке. Нужно поздравить «Барселону», потому что они были сильнее, и на этом всё», — приводит слова Модрича Marca.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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