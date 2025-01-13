Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Генич отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в финале Суперкубка Испании с «Реалом»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на разгромную победу каталонской «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Когда Куртуа последний раз 5 (!!!) пропускал?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Бетисом» в рамках Кубка Испании, а мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» в 1/8 финала турнира.

Материалы по теме
Анчелотти высказался о разгромном поражении «Реала» от «Барселоны» в Суперкубке Испании

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android