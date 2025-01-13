Генич отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на разгромную победу каталонской «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

«Когда Куртуа последний раз 5 (!!!) пропускал?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Бетисом» в рамках Кубка Испании, а мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» в 1/8 финала турнира.

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