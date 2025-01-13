Магуайр назвал Хаверца жуликоватым подонком в ходе матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в перепалку с нападающим «Арсенала» Кайем Хаверцем по ходу матча 1/32 финала Кубка Англии Кубка Англии (1:1, 5:3 — пен).
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52' 1:1 Магальянс – 63'
Удаления: нет / Дало – 61'
Как сообщает Daily Mail, в ходе конфликта, когда во втором тайме Хаверц заработал пенальти для своей команды, симулировав контакт с Магуайром, англичанин назвал немца «жуликоватым подонком».
Отметим, что в послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать как раз-таки немецкий футболист «Арсенала».
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
Материалы по теме
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
Комментарии
- 13 января 2025
-
03:07
-
02:56
-
02:53
-
02:41
-
02:21
-
01:56
-
01:46
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:36
-
00:16
-
00:06
-
00:06
-
00:05
- 12 января 2025
-
23:45
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
22:58
-
22:56
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:07