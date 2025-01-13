Магуайр назвал Хаверца жуликоватым подонком в ходе матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в перепалку с нападающим «Арсенала» Кайем Хаверцем по ходу матча 1/32 финала Кубка Англии Кубка Англии (1:1, 5:3 — пен).

Как сообщает Daily Mail, в ходе конфликта, когда во втором тайме Хаверц заработал пенальти для своей команды, симулировав контакт с Магуайром, англичанин назвал немца «жуликоватым подонком».

Отметим, что в послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать как раз-таки немецкий футболист «Арсенала».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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