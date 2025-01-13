Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магуайр назвал Хаверца жуликоватым подонком в ходе матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Магуайр назвал Хаверца жуликоватым подонком в ходе матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в перепалку с нападающим «Арсенала» Кайем Хаверцем по ходу матча 1/32 финала Кубка Англии Кубка Англии (1:1, 5:3 — пен).

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

Как сообщает Daily Mail, в ходе конфликта, когда во втором тайме Хаверц заработал пенальти для своей команды, симулировав контакт с Магуайром, англичанин назвал немца «жуликоватым подонком».

Отметим, что в послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать как раз-таки немецкий футболист «Арсенала».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Жестокий вылет «Арсенала» от «МЮ»! Хаверц нарисовал пенальти, а потом подвёл команду
Жестокий вылет «Арсенала» от «МЮ»! Хаверц нарисовал пенальти, а потом подвёл команду

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android