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Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

«Мы показали отличную игру, особенно в первом тайме. Вдесятером нам пришлось труднее, но самое главное – мы выиграли трофей. Сегодня мы можем праздновать, однако с завтрашнего дня необходимо сосредоточиться на предстоящих матчах. Если будем играть как сегодня – сможем обыграть любую команду в мире» — приводит слова Левандовского Marca.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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