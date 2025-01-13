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Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Реалом»

Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Реалом»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Мы показали отличную игру, особенно в первом тайме. Вдесятером нам пришлось труднее, но самое главное – мы выиграли трофей. Сегодня мы можем праздновать, однако с завтрашнего дня необходимо сосредоточиться на предстоящих матчах. Если будем играть как сегодня – сможем обыграть любую команду в мире» — приводит слова Левандовского Marca.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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