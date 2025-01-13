Радимов объяснил разгромное поражение «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

«Барселона» просто лучше «Реала» по качеству игры. «Барса» прессингует всеми игроками, не боясь рисковать. У «Реала» один, а то и два‑три нападающих выключаются из прессинга. «Барселона» одержала полностью заслуженную победу. Вообще, стиль игры «Реала» удобен «Барселоне». Каталонцам сложно вскрывать массированную оборону команд, вроде «Леганеса», а «Реал» даёт играть на встречных курсах и оставляет много свободного пространства, поскольку, как я сказал, нападающие «Реала» освобождены от прессинга», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: