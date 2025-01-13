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Радимов объяснил разгромное поражение «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной»

Радимов объяснил разгромное поражение «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Барселона» просто лучше «Реала» по качеству игры. «Барса» прессингует всеми игроками, не боясь рисковать. У «Реала» один, а то и два‑три нападающих выключаются из прессинга. «Барселона» одержала полностью заслуженную победу. Вообще, стиль игры «Реала» удобен «Барселоне». Каталонцам сложно вскрывать массированную оборону команд, вроде «Леганеса», а «Реал» даёт играть на встречных курсах и оставляет много свободного пространства, поскольку, как я сказал, нападающие «Реала» освобождены от прессинга», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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