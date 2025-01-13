Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не получилось у команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

«Реал» вообще не играл, а задуманный план никак не воплотился на поле. Мы плохо оборонялись, это стало нашей проблемой в матче. Они слишком легко забивали голы, а мы плохо действовали как при высоком прессинге, так и в глубокой обороне. В перерыве я сказал, что для начала нужно попытаться играть в футбол, потому что в первом тайме мы вообще не играли. Мы только выбивали длинные передачи, но это не было нашей идеей. Идея заключалась в том, чтобы играть в футбол, а мы этого не сделали. Я сказал игрокам, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы это сделали в первом тайме», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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