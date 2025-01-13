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Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Анчелотти назвал причины разгромного поражения «Реала» в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не получилось у команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Реал» вообще не играл, а задуманный план никак не воплотился на поле. Мы плохо оборонялись, это стало нашей проблемой в матче. Они слишком легко забивали голы, а мы плохо действовали как при высоком прессинге, так и в глубокой обороне. В перерыве я сказал, что для начала нужно попытаться играть в футбол, потому что в первом тайме мы вообще не играли. Мы только выбивали длинные передачи, но это не было нашей идеей. Идея заключалась в том, чтобы играть в футбол, а мы этого не сделали. Я сказал игрокам, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы это сделали в первом тайме», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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