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Конте заявил, что винит себя из-за вероятного ухода Кварацхелии из «Наполи»

Конте заявил, что винит себя из-за вероятного ухода Кварацхелии из «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о вероятном уходе вингера Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба.

«Я говорил не о разочаровании в игроке или клубе, а о разочаровании в самом себе. Мне не удалось изменить ситуацию за шесть месяцев. Я не говорю, что Квара или клуб меня подвели – я всегда беру ответственность на себя.

Возможно, я был слишком самонадеян. Я полагал, что окажу больше влияния, но не смог этого сделать. Жаль, мы теряем отличного игрока, но иногда нужно принимать реальность», – приводит слова Конте Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» является единственным клубом, который ведёт прямые переговоры с «Наполи» по трансферу Кварацхелии. Сообщалось, что итальянская команда запросила € 80 млн за 23-летнего нападающего.

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