«Атлетико» установил новый клубный рекорд всех времён

Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 19-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:0), установил новый клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Так, на счету подопечных Диего Симеоне накопилось 14 таких матчей во всех турнирах. За это время «матрасники» одержали восемь побед кряду в чемпионате Испании, а также подкрепили успех тремя выигрышами во встречах Кубка Испании и тремя выигранными матчами в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее наилучшую по продолжительности серию «Атлетико» выдал в период с августа по октябрь 2012 года. Командой в то время уже руководил аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико», набравший 44 очко за 19 матчей, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» 15 января.