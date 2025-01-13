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«Атлетико» установил новый клубный рекорд всех времён

«Атлетико» установил новый клубный рекорд всех времён
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Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 19-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:0), установил новый клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Альварес – 55'    

Так, на счету подопечных Диего Симеоне накопилось 14 таких матчей во всех турнирах. За это время «матрасники» одержали восемь побед кряду в чемпионате Испании, а также подкрепили успех тремя выигрышами во встречах Кубка Испании и тремя выигранными матчами в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее наилучшую по продолжительности серию «Атлетико» выдал в период с августа по октябрь 2012 года. Командой в то время уже руководил аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико», набравший 44 очко за 19 матчей, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» 15 января.

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