Генич иронично отреагировал на удаление Щенсны в «эль класико» в финале Суперкубка Испании

Известный футбольный комментатор Константин Генич шутливо высказался об удалении польского голкипера «Барселоны» Войцеха Щенсны на 57-й минуте финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». Напомним, игра завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 5:2.

«Войцех пошёл («курить» — далее комментатор привёл эмодзи сигареты. — Прим. «Чемпионата»)» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, польский футболист курил в раздевалке во время празднования сине-гранатовыми победы в матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4). При этом, голкипер заявлял, что не намерен бросать вредную привычку, объясняя это тем, что она не влияет на уровень его игры. Также Щенсны отмечал, что старается курить, скрывая это от окружающих.

Напомним, во втором тайме при счёте 5:1 Щенсны получил прямую красную карточку за фол в подкате на форварде «сливочных» Килиане Мбаппе. После удаления поляк досрочно покинул поле и ушёл в подтрибунное помещение. Вышедший на замену голкипер Иньяки Пенья пропустил первым же ударом в створ ворот после прямого удара со штрафного в исполнении бразильца Родриго Гоэса.