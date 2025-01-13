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Антонио Конте высказался о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи»

Антонио Конте высказался о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о вероятном уходе вингера Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба.

«Это обидно, потому что мы говорим о сильном, важном игроке. Но нужно также понимать реальность ситуации. Сказав это, необходимо не забывать, что Хвича на сегодня является игроком «Наполи». Поскольку есть шаги, которые нужно предпринять в случае, если кто-то хочет купить его. Пока нет ничего гарантированного. Посмотрим, что произойдёт дальше», – приводит лова Конте Tuttomercatoweb.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» является единственным клубом, который ведёт прямые переговоры с «Наполи» по трансферу Кварацхелии и они близки к завершению.

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